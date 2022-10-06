Запорожские власти заявили о готовности Киева высадить десант в районе АЭС

Рогов заявил, что киевские власти готовят новые высадки десанта в районе Запорожской АЭС

Запорожские власти сообщают, что Киев готовит новые высадки десанта в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По словам Рогова, украинские войска в последние дни усилили интенсивность обстрелов Энергодара и его пригородов. «Они прощупывают территорию для возможного форсирования Днепра и высадки десанта в районе Запорожской АЭС с последующей попыткой захвата атомной станции», — считает он.