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Запорожские власти заявили о готовности Киева высадить десант в районе АЭС

Рогов заявил, что киевские власти готовят новые высадки десанта в районе Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Запорожские власти сообщают, что Киев готовит новые высадки десанта в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По словам Рогова, украинские войска в последние дни усилили интенсивность обстрелов Энергодара и его пригородов. «Они прощупывают территорию для возможного форсирования Днепра и высадки десанта в районе Запорожской АЭС с последующей попыткой захвата атомной станции», — считает он.

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Алевтина Запольская
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