Умер драматург Чарльз Фуллер

WP: в возрасте 83 лет умер американский драматург Чарльз Фуллер

Ушел из жизни американский драматург Чарльз Фуллер. Об этом пишет Washington Post (WP).

Фуллер умер 3 октября в возрасте 83 лет естественной смертью. Кончину драматурга подтвердила его супруга Клэр.

Фуллер родился в 1939 года в Филадельфии, США. В юности поклялся стать писателем, обнаружив, что в библиотеке его средней школы нет книг, написанных афроамериканскими авторами. Его самой известной работой стала драма «Солдатская пьеса», за которую в 1982 году он получил Пулитцеровскую премию. Впоследствии по мотивам произведения вышла экранизация «История солдата» (1984) с актерами Дензелом Вашингтоном и Адольфом Сизаром в главных ролях. За нее, как автор сценария, Фуллер был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус». В 2020 стал лауреатом премии Тони.

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