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Умер известный голливудский фотограф Дуглас Киркланд

В возрасте 88 лет умер известный голливудский фотограф Дуглас Киркланд

Фото: Slaven Vlasic / Getty Images

Ушел из жизни американский фотограф Дуглас Киркланд. Об этом пишет Variety.

Он скончался в возрасте 88 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Другие подробности смерти не сообщаются.

Киркланд был известен своими снимками голливудских звезд. Он фотографировал таких знаменитостей, как Мэрилин Монро, Брижит Бардо, Коко Шанель, Одри Хепберн, Марлен Дитрих, Элизабет Тейлор, Анджелина Джоли, Николь Кидман, Чарли Чаплин, Пол Ньюман, Марчелло Мастроянни, Майкл Кейн, Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Фрэнк Синатра, Мик Джаггер, Бьорк, Майкл Джексон и многих других артистов.

Киркланд родился в 1934 году в Торонто. В возрасте 26 лет стал штатным фотографом журнала Look. Его работы печатались в таких изданиях, как Life, People и Sports Illustrated. Он также выступал в качестве бэкстейдж-фотографа на съемочных площадках фильмов «Великий Гэтсби», «Титаник», «Мулен Руж!», «2001 год: Космическая одиссея» и других.

Ранее стало известно о смерти трехкратной обладательницы «Грэмми» Лоретты Линн.

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Дениза Мацаева
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