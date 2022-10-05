Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Умерла трехкратная обладательница «Грэмми» Лоретта Линн

Кантри-исполнительница и композитор Лоретта Линн скончалась на 91-м году жизни
Лоретта Линн

Лоретта Линн . Фото: Ethan Miller / Reuters

Кантри-исполнительница и композитор Лоретта Линн скончалась на 91-м году жизни. Заявление ее семьи опубликовано в Twitter-аккаунте исполнительницы.

Линн умерла в своем доме в американском штате Теннесси. Причина смерти не указывается.

Певица начала музыкальную карьеру в 1959 году. Лорретта Линн является обладательницей трех премий «Грэмми» и премии Академии кантри-музыки США.

4 октября сообщалось, что американская актриса и писательница Джоан Хотчкис скончалась в возрасте 95 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Постпреды стран ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть
Умерла трехкратная обладательница «Грэмми» Лоретта Линн
Замглавы администрации Херсонской области попал под обстрел ВСУ
В Twitter подтвердили получение письма от Маска о желании купить соцсеть
Depeche Mode анонсировала новый альбом и мировое турне
Южная Корея и США выпустили несколько ракет в ответ на запуск со стороны КНДР
Педиатр дал советы по подготовке ребенка к детскому саду
Посла России вызвали в МИД Швейцарии из-за присоединения новых областей
Европе посоветовали поднять налоги для богатых вместо ограничения цен на газ
51-летняя ведущая отобрала для себя откровенный наряд у 16-летней дочери
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.