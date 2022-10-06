В Госдепе заявили о планах обсудить с властями Грузии вопросы обороны

В Госдепе США заявили о планах обсудить с властями Грузии вопросы охраны границ и обороны

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс планирует обсудить с властями Грузии вопросы охраны границ и обороны, а также работы таможни. Ее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента США.

В настоящее время Дженкинс находится с визитом в Тбилиси. По ее словам, данные сферы представляют стратегический интерес для обеих стран. Дженкинс подчеркнула, что Вашингтон выражает «решительную поддержку огромной работе», которую посол США Келли Дегнан и ее команда проделали для поддержки евроатлантических устремлений Грузии.

Замгоссекретаря также отметила, что США и Грузия установили продуктивное взаимодействие в ряде областей.

Кроме того, Дженкинс добавила, что Соединенные Штаты «всегда уважают международно признанные границы Украины». «Точно так же мы всегда будем признавать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ», — сказала она.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси рассчитывает на большую политическую поддержку от Вашингтона на фоне событий на Украине. При этом, по ее словам, Грузия не ставит вопрос о расширении военной помощи со стороны США.