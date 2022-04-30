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В Грузии захотели большей политической поддержки от США из-за событий на Украине

Зурабишвили: Грузия рассчитывает на большую поддержку от США из-за событий на Украине
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси рассчитывает на большую политическую поддержку от США на фоне событий на Украине. Об этом она заявила в интервью The Hill.

По ее словам, Грузия не ставит вопрос о расширении военной помощи со стороны Вашингтона. Президент дала понять, что не видит оснований опасаться военных действий со стороны России, которая проводит операцию на Украине. При этом она не исключила возможности «игры на нервах».

Помимо этого, Зурабишвили призвала западные страны не забывать о Грузии. Она подчеркнула, что хотела бы видеть больше упоминаний страны в заявлениях американских властей, что могло бы стать «важных сигналом Москве».

Ранее журнал The National Interest (TNI) писал, что кроме дипломатического урегулирования, существует еще четыре способа завершить конфликт на Украине. По мнению авторов статьи, альтернативы представляют собой еще более ожесточенные бои. Во-первых, одна сторона может нанести другой решительное военное поражение, а затем диктовать послевоенный порядок, отвечающий ее собственным интересам. Такой вариант развития событий они посчитали маловероятным.

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Марина Совина
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