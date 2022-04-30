В США рассказали о четырех возможных вариантах развития конфликта на Украине

Журнал The National Interest назвал четыре варианта развития конфликта на Украине

Кроме дипломатического урегулирования, существует еще четыре способа завершить конфликт на Украине. Об этом пишет журнал The National Interest (TNI).

По мнению авторов статьи, альтернативы представляют собой еще более ожесточенные бои. Во-первых, одна сторона может нанести другой решительное военное поражение, а затем диктовать послевоенный порядок, отвечающий ее собственным интересам. Такой вариант развития событий они посчитали маловероятным. Во-вторых, конфликт в регионе может превратиться в затяжной военный тупик с постепенным введением новых сил, при этом растущие потери будут усиливать давление в пользу дипломатического урегулирования.

Другим вариантом развития событий авторы публикации назвали резкую смену характера конфликта. При этом они допустили как горизонтальную эскалацию, при которой к конфликту подключатся больше стран, так и вертикальную, при которой стороны применят оружие массового поражения. В заключение, они посчитали возможным одновременный кризис в другой части света, который затрагивает ключевые интересы США и международного сообщества. В качестве примера журналисты привели нападение Китая на Тайвань.

В публикации отмечается, что второй вариант представляется более вероятным, чем полная победа или поражение одной из сторон. В то же время авторы статьи подчеркнули, что для воплощения данного сценария в жизнь необходима искусная дипломатия со стороны НАТО, России, Украины и международных посредников, в том числе ООН, ЕС, ОБСЕ и крупных европейских держав.

Ранее издание Global Times заявило о намеренном затягивании США конфликта на Украине поставками оружия. «Безрассудные поставки США оружия Украине не способствуют мирному урегулированию и лишь затягивают этот конфликт. (…) США и НАТО хотят заманить Россию в ловушку, втянув ее в длительное кровопролитие», — говорится в материале.