Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

СКР раскрыл более 100 дел в отношении представителей киевского режима

Бастрыкин заявил о 100 раскрытых делах в отношении представителей киевского режима

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что СКР раскрыл более 100 уголовных дел, которые совершили представители киевского режима. Об этом в четверг, 6 октября, сообщает ТАСС.

Глава СКР подчеркнул, что работа продолжается. Следователи расследуют преступления, совершенные сторонниками киевской власти, собирают доказательства и передают материалы дел коллегам из Донецкой и Луганской народных Республик (ДНР и ЛНР) для проведения судебных заседаний.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил провести проверку по факту перекрытия портретов героев военных действий торговыми рядами в Новосибирске.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В ЕС утвердили новый пакет антироссийских санкций
В деле бывшего главы Всеволожского района Ленобласти появился новый эпизод
Находившегося в розыске россиянина задержали за угрозу взорвать здание УФСБ
В СПЧ заявили о проблемах с выплатами мобилизованным
ЕС запретил россиянам пользоваться криптовалютными услугами на своей территории
Политолог допустил отзыв статуса кандидата в ЕС для одной европейской страны
Уличенный в жульничестве шахматист высказался о скандале
Стало известно о попытке ичкерийцев освободить через ВСУ террориста из России
Подтверждена альтернативная гипотеза о болезни Альцгеймера
Канье Уэст захотел увидеть Джейми Фокса в главной роли в фильме о себе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.