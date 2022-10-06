СКР раскрыл более 100 дел в отношении представителей киевского режима

Бастрыкин заявил о 100 раскрытых делах в отношении представителей киевского режима

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что СКР раскрыл более 100 уголовных дел, которые совершили представители киевского режима. Об этом в четверг, 6 октября, сообщает ТАСС.

Глава СКР подчеркнул, что работа продолжается. Следователи расследуют преступления, совершенные сторонниками киевской власти, собирают доказательства и передают материалы дел коллегам из Донецкой и Луганской народных Республик (ДНР и ЛНР) для проведения судебных заседаний.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил провести проверку по факту перекрытия портретов героев военных действий торговыми рядами в Новосибирске.