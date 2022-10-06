В США захотели проконтролировать расходование помощи Украине

Госдеп заинтересовался компаниями, которые смогут контролировать расходование помощи Киеву

Госдепартамент США заинтересовался компаниями, которые смогут проконтролировать, как расходуется выделенная Вашингтоном помощь Киеву. Об этом говорится в заявке ведомства, размещенной на правительственном портале, передает РИА Новости.

Госдеп исследует рынок и ищет представителей малого бизнеса, которые способны предоставить услуги по «документированию, мониторингу и оценке результата предоставления помощи Украине в размере 14,8 млрд долларов и будущих средств, одобренных конгрессом».

Такие компании должны будут раз в квартал предоставлять отчеты американским законодателям. Они должны документально подтвердить наличие опыта и методик, которые смогут снизить риск коррупции на Украине.

Госдепартамент ожидает ответы от заинтересовавшихся фирм до 17 октября, предполагается заключение контракта осенью 2022 года с возможностью продления на два года. При этом ведомство отметило, что уведомление не является официальным предложением и создано с целью сбора информации.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора о выделении нового пакета военной помощи Киеву, куда войдет дополнительное вооружение, в том числе реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские системы, боеприпасы, бронетехника. Он также пообещал Зеленскому продолжать поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

