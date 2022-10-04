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Байден заявил Зеленскому о выделении 625 миллионов долларов на помощь Украине

Байден заявил Зеленскому о выделении нового пакета военной помощи Киеву на $625 миллионов

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора о выделении нового пакета военной помощи Киеву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Американский глава государства уточнил, что Вашингтон выделит Киеву 625 миллионов долларов на цели обеспечения безопасности. Отмечается, что в новый пакет войдут дополнительные вооружения, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские системы, боеприпасы, бронетехника.

Байден также пообещал Зеленскому продолжать поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

1 октября стало известно, что Байден выделил Украине 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи. Средства будут выделены в рамках закона о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года.

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Виктория Кондратьева
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