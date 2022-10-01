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Байден выделил Украине больше 12 миллиардов долларов

Байден выделил Украине 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден выделил Украине 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи. Об этом сообщает Белый дом.

Средства будут выделены в рамках закона о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года. Ранее этот документ был принят сенатом Конгресса США.

28 сентября официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 миллиарда долларов. «Он [пакет] среди прочего включает 18 РСЗО HIMARS, сотни бронированных транспортных средств, радары и системы борьбы с беспилотниками», — заявила она.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, по мнению Вашингтона, сейчас не лучшее время, чтобы обсуждать возможность вступления Украины в НАТО. Представитель Белого дома пояснил, что США по-прежнему поддерживают политику открытых дверей в альянсе, но «прямо сейчас лучший способ поддержать Украину заключается в практической поддержке на земле».

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Марина Совина
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