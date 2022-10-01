Байден выделил Украине больше 12 миллиардов долларов

Байден выделил Украине 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи

Президент США Джо Байден выделил Украине 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи. Об этом сообщает Белый дом.

Средства будут выделены в рамках закона о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года. Ранее этот документ был принят сенатом Конгресса США.

28 сентября официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 миллиарда долларов. «Он [пакет] среди прочего включает 18 РСЗО HIMARS, сотни бронированных транспортных средств, радары и системы борьбы с беспилотниками», — заявила она.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, по мнению Вашингтона, сейчас не лучшее время, чтобы обсуждать возможность вступления Украины в НАТО. Представитель Белого дома пояснил, что США по-прежнему поддерживают политику открытых дверей в альянсе, но «прямо сейчас лучший способ поддержать Украину заключается в практической поддержке на земле».