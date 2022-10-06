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Названы победители премии BET Hip Hop Awards 2022

Кендрик Ламар и Дрейк стали победителями BET Hip Hop Awards 2022

Фото: Maria Jose Segovia / Globallookpress.com

В Атланте, США, объявили победителей музыкальной премии BET Hip Hop Awards 2022. Полный список лауреатов опубликован на сайте мероприятия.

Артистом года стал рэпер Кендрик Ламар. Исполнитель одержал победу еще в пяти других номинациях: «Альбом года», «Лучшее хип-хоп-видео», «Лучшие выступления», «Лирика года» и «Режиссер года». Группой года была названа EarthGang.

Хип-хоп-исполнитель Дрейк получил три награды: одну за лучшую коллаборацию и две — за лучший фит. Песней года была признана Big Energy артистки Latto. В номинации «Самый влиятельный трек» победила композиция About Damn Time артистки Лиззо, лучшим восходящим рэпером стала Glorilla, лучшим диджеем — DJ Drama.

Награду также получил 50 Cent — он был удостоен звания «Хастлер года». Рэпер Канье Уэст не заработал ни одной награды, несмотря на десять номинаций.

Ранее были названы победители премии MTV VMA.

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Дениза Мацаева
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