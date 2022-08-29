Названы победители премии MTV VMA

Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Гарри Стайлз получили главные награды церемонии MTV VMA

Исполнители Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Гарри Стайлз стали одними из обладателей главных наград MTV VMA. Об этом сообщается на официальном сайте MTV.

Победители в музыкальных номинациях были названы 28 августа в Нью-Джерси в рамках церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2022. Награду в категории «Лучший артист» получил пуэрториканский рэпер Бэд Банни. Лучшей группой были названы BTS, глобальной иконой — Red Hot Chili Peppers. Статуэтку в номинации «Лучший альбом» завоевал Гарри Стайлз за пластинку Harry’s House, лучшей песней была признана Happier Than Ever американской исполнительницы Билли Айлиш.

Главные награды церемонии также получили The Weeknd (Лучшая R&B-песня), Måneskin (Лучшая песня в жанре альтернативный рок), Nicki Minaj и Lil Baby (Лучший хип-хоп трек), Lisa (Лучшая K-Pop-песня), Anitta (Лучшая латинская музыка), Lil Nas X и Джек Харлоу (Лучшая коллаборация) и Тейлор Свифт (Лучший клип).

Ранее сообщалось, что американский актер Джонни Депп появился на MTV VMA в образе «Лунного человека» — символа премии. Он попросил о подработке и сказал, что готов выступать на днях рождения, свадьбах, бар-мицвах и поминках. Актер пошутил, что появился на мероприятии, так как ему требовалась работа.