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Депп появился на премии в виде голограммы астронавта и попросил подработку

Актер Джонни Депп появился на премии MTV VMA в виде голограммы астронавта

Голливудский актер Джонни Депп появился на премии MTV Video Music Awards (MTV VMA) в виде голограммы астронавта. Видео с ним было опубликовало издание The Independent.

Артист предстал в образе «Лунного человека» (Moon Person) — символа премии. Он попросил о подработке и сказал, что готов выступать на днях рождения, свадьбах, бар-мицвах и поминках. Актер пошутил, что появился на мероприятии, так как ему требовалась работа.

Депп постепенно возвращается на публику после победы в суде с бывшей женой, актрисой Эмбер Херд. Депп решил судиться с экс-супругой из-за статьи в The Washington Post, в которой она назвала себя жертвой домашнего насилия. Херд выдвинула встречный иск и потребовала 100 миллионов за побои и психологическое насилие в браке.

В итоге присяжные, у которых ушло на принятие решения два дня, встали на сторону Деппа. Они единогласно посчитали, что статья, написанная Херд, действительно оказалась клеветнической.

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Марина Погосян
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