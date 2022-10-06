Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Огромные иконы появились на зданиях Москвы

Власти Москвы разместили на фасадах зданий огромные световые иконы

Фото: Telegram-канал The Moscow Times

Огромные световые проекции православных икон появились на фасадах зданий Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал The Moscow Times.

Отмечается, что столичные власти вместо наружной рекламы разместили световые инсталляции с изображением Богородицы в рамках выставки христианского искусства «Лики Марии — Образы Света», которая пройдет с 9 октября по 9 ноября в «Центре искусств. Москва».

Цель этой благотворительной акции, по словам организаторов инициативы, — оказать духовную поддержку людям и хотя бы ненадолго отвлечь жителей города от повседневных проблем и тяжелых мыслей.

Ранее в Перми заметили инсталляцию «Временное счастье» на месте знаменитого арт-объекта «Счастье не за горами», который пропал с набережной. Придумал и воплотил необычную фигуру российский художник Арсений Швабский. Автор нового уличного символа, который в десять раз меньше прежней инсталляции, назвал замену временной.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России
Российский чиновник растратил ветеранские премии на ставки в тотализаторе
Призыв Дурова держаться подальше от WhatsApp объяснили
Дикий зверь растерзал справлявшего нужду сторожа
Психиатр раскрыл эффективные методы борьбы со стрессом
Огромные иконы появились на зданиях Москвы
Производители роботов отказались вооружаться
Авербух назвал причину госпитализации Татьяны Тарасовой
Отдохнувшие на Бали туристы рассказали о главных минусах острова
Назван порядок снятия с воинского учета в России при проживании за границей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.