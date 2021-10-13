В российском городе заметили «Временное счастье»

Известный арт-объект в Перми «Счастье не за горами» пропал с городской набережной, а вместо него жители заметили новый экспонат. Автор нового уличного символа, который в десять раз меньше прежней фигуры, назвал замену временной, пишет издание «Подъем».

Объемная надпись «Временное счастье» появилась на месте популярного арт-объекта, установленного в городе еще в 2009 году, пока тот демонтировали для благоустройства набережной. Придумал и воплотил необычную фигуру российский художник Арсений Швабский.

«Свое "Счастье" я установил чуть в стороне от оригинального объекта, ближе к уже отремонтированной открытой части набережной. Думаю, что "Счастье не за горами" убрали в том числе, чтобы не повредить сам объект, а не только для удобства ремонта. Мой объект ничему не мешает, потому что он в десять раз меньше настоящего "Счастья", ну и самое главное — он временный. Заменить "Временное счастье" на постоянное может любой», — рассказал Швабский.

Оригинальный объект «Счастье не за горами», ставший своеобразным символом Перми, создал художник Борис Матросов. В 2016 году департамент культуры взял фигуру на набережной на баланс города. В октябре 2018 года неизвестные изменили надпись, переделав слово «счастье» в «смерть». Власти города закрыли надпись баннером «Россия — моя история».