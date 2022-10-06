Десять человек погибли в горах на севере Индии из-за схода лавины

Times of India: при сходе лавины в Индии погибли десять туристов, еще 17 получили травмы

Десять альпинистов погибли, еще 17 получили травмы в горах Индии из-за схода лавины. Подробности публикует газета Times of India со ссылкой на региональное Управление реагирования на чрезвычайные ситуации.

Уточняется, что происшествие случилось в штате Уттаракханд на севере страны. Тургруппа, в которую входило 41 человек (34 стажера и семь инструкторов) из Института альпинизма имени Неру, при переходе через гималайский ледник Докриани Бомак на высоте свыше трех тысяч метров над уровнем моря попали под сход снежной лавины.

По информации спасателей, в глубоких трещинах ледника блокированы еще около 20 туристов. Их поиски осложняются удаленностью района и плохой погодой, не позволяющие применять задействованные в спасательной операции военные вертолеты. К настоящему моменту уже обнаружены тела четырех человек. Поиски остальных погибших продолжаются.

Ранее в октябре в Непале на горе Эверест туристы сняли на видео сход огромной лавины в предгорьях Манаслу. На кадрах видно, как с гор несется огромный поток снежной массы, накрывающей облаком все на пути. Очевидцы природного явления в спешке покидают лагерь, однако продолжают на бегу снимать происходящее на телефон.

