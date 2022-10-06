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Десять человек погибли в горах на севере Индии из-за схода лавины

Times of India: при сходе лавины в Индии погибли десять туристов, еще 17 получили травмы

Фото: Vaibhav Hans / Unsplash

Десять альпинистов погибли, еще 17 получили травмы в горах Индии из-за схода лавины. Подробности публикует газета Times of India со ссылкой на региональное Управление реагирования на чрезвычайные ситуации.

Уточняется, что происшествие случилось в штате Уттаракханд на севере страны. Тургруппа, в которую входило 41 человек (34 стажера и семь инструкторов) из Института альпинизма имени Неру, при переходе через гималайский ледник Докриани Бомак на высоте свыше трех тысяч метров над уровнем моря попали под сход снежной лавины.

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По информации спасателей, в глубоких трещинах ледника блокированы еще около 20 туристов. Их поиски осложняются удаленностью района и плохой погодой, не позволяющие применять задействованные в спасательной операции военные вертолеты. К настоящему моменту уже обнаружены тела четырех человек. Поиски остальных погибших продолжаются.

Ранее в октябре в Непале на горе Эверест туристы сняли на видео сход огромной лавины в предгорьях Манаслу. На кадрах видно, как с гор несется огромный поток снежной массы, накрывающей облаком все на пути. Очевидцы природного явления в спешке покидают лагерь, однако продолжают на бегу снимать происходящее на телефон.

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Валентина Процкова
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