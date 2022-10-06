Ингушетия получила более 80 миллионов рублей на создание туристических зон

Ингушетия получила 80,6 миллиона рублей на создание рекреационных зон в горах республики

Власти Ингушетии получили из федерального бюджета более 80 миллионов рублей на создание рекреационных зон для туристов в горном Джейрахском районе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу республиканского Заксобрания.

«Комитет по туризму в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" получил из федерального бюджета субсидию в 80,6 миллиона рублей, которая будет направлена на благоустройство турмаршрутов», — заявили собеседники агенства.

Отмечается, что в настоящее время в республике действует более 30 туристических маршрутов. Самые востребованные пролегают через горы по Джейрахско-Ассинскому историко-архитектурному и природному музею-заповеднику, где находится большое количество памятников истории и культуры.

Ранее сообщалось, что программист из Инугештии Адам Дугиев собирается создать развивающее приложение — игру для детей «Дош», обучающую правильному написанию и произношению ингушских слов. Для разработки будет создана группа языковедов и историков из 20 человек, которые составят список из 1 500 слов.

