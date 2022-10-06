В Конституцию России внесли изменения

В перечень субъектов Конституции России внесли четыре новых региона

В перечень субъектов России в Конституции страны внесли четыре новых региона. Измененный документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Обновление коснулось статьи 65 «Федеративное устройство». В списке регионов появились Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Запорожская область и Херсонская область.

Наименования новым субъектом даны в соответствии с конституционным законами об их вхождении в состав России, которые 5 октября подписал президент страны Владимир Путин.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Согласно объявленным результатам, большинство жителей высказались положительно. Церемония подписания договоров состоялась 30 сентября в Кремле.

2 октября Путин внес проекты федеральных конституционных законов о вхождении новых территорий в состав России, а также международные договоры на ратификацию.

В свою очередь 3 октября Госдума единогласно приняла федеральные конституционные законы, а также ратифицировала международные договоры на заседании. Затем их одобрил Совфед.