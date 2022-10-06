СПЧ проверит информацию о предложении мобилизованным подписывать контракты

СПЧ проверяет информацию о предложении мобилизованным подписывать бессрочные контракты

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) проверяет информацию о том, что сотрудники военкоматов и командиры учебных частей в разных регионах якобы заставляют мобилизованных подписать бессрочные контракты по прохождению службы в Вооруженных силах. Об этом заявил член Совета Кирилл Кабанов в Telegram-канале.

«Никакие разъяснения по этому поводу мобилизованным не даются. Данная информация проверяется», — написал он.

По словам члена СПЧ, россияне не должны подписывать никакие документы, не изучив их содержания. Им нужно обратиться в органы военной прокуратуры при несогласии с бумагами.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев назвал нарушением прав человека ограничения на выезд мужчин из России. Это объясняется тем, что в стране нет соответствующего закона и указа.