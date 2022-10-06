Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

СПЧ проверит информацию о предложении мобилизованным подписывать контракты

СПЧ проверяет информацию о предложении мобилизованным подписывать бессрочные контракты

Фото: Булкин Сергей / Globallookpress.com

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) проверяет информацию о том, что сотрудники военкоматов и командиры учебных частей в разных регионах якобы заставляют мобилизованных подписать бессрочные контракты по прохождению службы в Вооруженных силах. Об этом заявил член Совета Кирилл Кабанов в Telegram-канале.

«Никакие разъяснения по этому поводу мобилизованным не даются. Данная информация проверяется», — написал он.

Материалы по теме:
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

По словам члена СПЧ, россияне не должны подписывать никакие документы, не изучив их содержания. Им нужно обратиться в органы военной прокуратуры при несогласии с бумагами.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев назвал нарушением прав человека ограничения на выезд мужчин из России. Это объясняется тем, что в стране нет соответствующего закона и указа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Медведев пообещал дальнейшее освобождение занятых Украиной территорий
Жителям регионов предложили выгодные туры на популярный азиатский курорт
Медведев заявил о соответствии вхождения новых регионов международному праву
В России нашли замену товарам H&M и Zara
Напавший на детский центр в Таиланде покончил с собой
Медведев высказался о работе в новых российских регионах
Россиян предупредили о вручении повестки не по месту регистрации
Дело о хищениях при поставках в ФСО возвращено следствию
Медведев заявил об обязательном достижении целей по защите граждан России
В России выявили 23 045 случаев коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.