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Фадеев назвал нарушением прав человека ограничения на выезд мужчин из России

Глава СПЧ Фадеев назвал нарушением прав человека запрет на выезд мужчин из России

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Ограничение на выезд мужчин из России является нарушением прав человека. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, его цитирует РИА Новости.

«Поскольку нет ни указа, ни закона такого, это в принципе нарушает права человека… Пока никто не жаловался, поэтому нет жалоб, нет заявления, может быть это, фейки просто», — сказал Фадеев.

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Глава СПЧ добавил, что в России нужно тонко отстроить систему мобилизации, чтобы не оголять рабочие места, но и при этом усилить военную группировку.

В Курской области после объявления частичной мобилизации стоящим на учете в военкомате и находящимся в запасе жителям запретили покидать регион без разрешения военного комиссариата. Подобные меры ввели и в Татарстане.

Впоследствии Минобороны сообщило, что во время действия частичной мобилизации ограничений передвижений граждан не предусматривается. После заявления оборонного ведомства в Курской области ограничения на передвижения для состоящих на учете в военкомате и находящихся в запасе жителей сняли.

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Анастасия Шейкина
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