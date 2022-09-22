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Стало известно о запрете военнообязанным Татарстана покидать республику

Комиссар Погодин запретил военнообязанным Татарстана с 21 сентября покидать республику

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Состоящим на учете в военкомате и находящимся в запасе жителям Татарстана запретили покидать регион без разрешения военного комиссариата. Это следует из приказа военного комиссара республики Сергея Погодина, документ опубликовала общественно-политическая газета «Республика Татарстан».

Изданию стало известно, что данная мера вступила в силу с 9 утра 21 сентября. «Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, выезд за пределы района (города) временно запрещается», —говорится в приказе военного комиссара Татарстана.

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Кроме того, в документе отмечается, что все офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса, живущие в Татарстане и имеющие мобилизационные предписания либо получившие персональные повестки военных комиссариатов муниципальных образований, должны «явиться в сроки и пункты, указанные в персональных повестках».

В приказе разъясняется, что если запасники проживают в Татарстане временно, то им приказано «немедленно убыть к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях».

До этого аналогичную меру ввел военный комиссариат Курской области.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу пояснил, что частичная мобилизация не коснется студентов, а также тех, кто сейчас служит по призыву.

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Анна Щербакова
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