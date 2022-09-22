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Стало известно о запрете военнообязанным Курской области покидать регион

«Ъ»: военнообязанным Курской области запретили покидать регион с 21 сентября

Состоящим на учете в военкомате и находящимся в запасе жителям Курской области запретили покидать регион без разрешения военного комиссариата. Об этом заявил главный военный комиссар региона Владимир Родионов, сообщает «Коммерсантъ».

Как стало известно изданию, данная мера начала действовать с 9 утра 21 сентября. Родионов также отметил, что подлежащие мобилизации военнообязанные, которые в настоящее время находятся за пределами области, должны вернуться в регион в трехдневный срок или стать на учет по месту пребывания.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Украины. В нем глава государства объявил о частичной мобилизации в стране.

Как сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, они останутся на территории страны. Также не планируют мобилизовать студентов.

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Марина Совина
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