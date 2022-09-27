Запретивший мужчинам выезжать российский регион снял это ограничение

В Курской области сняли запрет на выезд мужчин из региона во время частичной мобилизации

В Курской области сняли запрет на выезд военнообязанных из российского региона. Об этом сообщил военком Центрального и Сеймского округов Курска Игорь Ясько, пишут «Курские известия».

Запрет на выезд из области сняли с понедельника, 26 сентября. Военком Ясько объяснил, что он руководствуется предписанием Минобороны.

В Курской области после объявления частичной мобилизации стоящим на учете в военкомате и находящимся в запасе жителям запретили покидать регион без разрешения военного комиссариата. Помимо этого, военнообязанные, которые находились за пределами области, должны были вернуться в регион в трехдневный срок или встать на учет по месту пребывания.

Позднее Ясько уточнял, что после запрета на выезд из Курской области мужчин будут проверять на вокзалах и в аэропортах, а разрешение на выезд военнообязанным будет выдаваться только с разрешения комиссара.

26 сентября в релизе на сайте администрации Курска военнообязанным еще раз напомнили о запрете покидать регион. Впоследствии вышло заявление Минобороны России, в котором говорилось, что во время действия частичной мобилизации ограничений передвижений граждан не предусматривается. После этих сообщений на сайте администрации Курска исчез пункт о запрете покидать регион в период частичной мобилизации.