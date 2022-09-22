Мужчин в российском регионе будут проверять на вокзалах

В Курской области мужчин будут проверять на вокзалах и в аэропортах

В Курской области, где запретили военнообязанным покидать регион без разрешения военного комиссариата, мужчин будут проверять на вокзалах и в аэропортах. Об этом заявил военный комиссар Центрального и Сеймского округов Курска Игорь Ясько, пишут «Курские известия».

«Запрет на выезд будет контролироваться органами внутренних дел на вокзалах и аэропортах. Разрешение будет выдаваться только с разрешения комиссара. Если кто-то незаконно пересек границу, его доставят в ближайший военкомат, а оттуда уже направят», — сказал Ясько.

Он добавил, что если мужчина купил путевки за границу, ему нужно прийти в комиссариат, чтобы узнать, подлежит ли он призыву. В случае попадания человека под частичную мобилизацию фирма компенсирует ему путевку.

Однозначно выезд из российского региона будет запрещен мужчинам старше 27 лет, сказал комиссар, подчеркнув, что такие люди являются нарушителями, их могут привлечь к административной ответственности.

В Курской области после объявления частичной мобилизации стоящим на учете в военкомате и находящимся в запасе жителям запретили покидать регион без разрешения военного комиссариата. Помимо этого, военнообязанные, которые в настоящее время находятся за пределами области, должны вернуться в регион в трехдневный срок или встать на учет по месту пребывания. Подобные меры ввели и в Татарстане.

Частичная мобилизация в России была объявлена с 21 сентября, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации. При этом мобилизация не будет единоразовой. «Работа будет проводиться планово», — сказал Шойгу, подчеркнув, что она не коснется студентов и срочников.