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Россиянин бросил камень в полицейского и попал под следствие

На Алтае пьяный 38-летний мужчина бросил камень в полицейского и попал под следствие

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай

В Республике Алтай завершено расследование дела в отношении 38-летнего россиянина, обвиняемого в нападении на полицейского. Об этом в четверг, 6 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 6 августа на улице Строителей пьяного гражданина задержали за административное правонарушение. Тогда он взял камень и бросил его правоохранителю в грудь, нанеся ему телесные повреждения.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В настоящее время материалы дела переданы прокурору.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае осудят 31-летнего мужчину за нападение на полицейского с лопатой.

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Екатерина Власова
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