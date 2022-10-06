Российский подросток пришел на занятие по карате и умер

В Башкирии подросток пришел на карате, потерял сознание и умер

В Башкирии подросток умер во время занятий по карате. Об этом заявил отец мальчика, сообщает 360tv.

Во время занятия школьник потерял сознание и скончался. О гибели ребенка отцу сообщил тренер.

По словам россиянина, его сын не жаловался на здоровье, до карате он был в секции по футболу и борьбе, дома занимался спортом на турнике и с несложным спортинвентарем. Мужчина рассказал, что подросток только недавно начал посещать секцию.

«Мы договаривались с ним: он походит неделю. А мы посмотрим, как он себя проявит. Мы не ждали больших результатов. Эта секция была как хобби, для себя», — сказал мужчина, подчеркнув, что до этого его сын не получал серьезных травм, а после диспансеризации ему не ставили никаких диагнозов.

Предварительной причиной смерти названа ишемическая болезнь.

Ранее в Королеве четвероклассник умер на школьной площадке во время занятия по футболу. Он упал и потерял сознание, медикам не удалось его спасти.