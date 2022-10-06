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В Киеве объяснили причину сильного взрыва

В Киеве прогремел сильный взрыв, власти сообщают об обучении для саперов

Фото: Iren Moroz / Pacific Press / LightRocket / Getty Images

В Киеве слышны сильные взрывы, их причину объяснила Киевская областная военная администрация (ОВА). Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Власти города сообщили, что в регионе проводится обучение для саперов, из-за чего «в некоторых общинах области возможны звуки взрывов». В ОВА также уточнили, что речь идет о Вышгородском районе.

При этом, как передает издание, некоторые медиа сообщают о взрыве в районе Ирпеня.

В сентябре в Мелитополе произошел взрыв, который власти города назвали терактом. Взрывное устройство сработало рядом с частным домом, из-за чего был поврежден фасад. Уточняется, что пострадавших нет.

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Алевтина Запольская
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