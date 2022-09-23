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Взрыв в Мелитополе назвали терактом

Владимир Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом

Фото: РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал терактом взрыв, который произошел в Мелитополе утром 23 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, взрывное устройство сработало рядом с частным домом. «Его выбросили из автомобиля. Пострадавших нет. Поврежден забор и выбиты стекла в доме. Ориентировка на автомобиль дана правоохранительным органам. Он сейчас в розыске», — уточнил Рогов.

Он также предположил, что за совершением теракта стоят украинские спецслужбы.

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Алевтина Запольская
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