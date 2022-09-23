В Мелитополе сообщили о взрыве в центре города

ТАСС: в центре Мелитополя прогремел взрыв

В центре Мелитополя прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации города.

«В центре Мелитополя прозвучал взрыв. Информация уточняется», — отметили в пресс-службе. Причина взрыва на данный момент неизвестна. Информации о пострадавших на данный момент нет.

22 сентября в Мелитополе районе центрального рынка города произошел взрыв. В результате пострадали три человека. Позже председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что взрыв в Мелитополе является терактом спецслужб Украины, который совершен с целью запугивания граждан накануне референдума.