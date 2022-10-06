США заподозрили Северную Корею в подготовке к ядерному испытанию

Представитель Пентагона Райдер заявил, что КНДР готовится к ядерному испытанию

США заподозрили Северную Корею в подготовке к проведению ядерного испытания. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости.

«Мы действительно полагаем, что КНДР ведет подготовку к проведению ядерного испытания», — сказал Райдер. Однако, по его словам, пока нельзя точно сказать, когда именно оно состоится.

В то же время в Вашингтоне не считают, что в отношении Пхеньяна стоит начинать какие-либо военные действия. Как отметил Райдер, США сосредоточены на «сохранении свободных и открытых регионов Индийского и Тихого океанов», и призвал КНДР «работать в том же направлении».

4 октября выпущенная Северной Кореей баллистическая ракета совершила полет над территорией Японии и приводнилась в Тихом океане. По информации местного телеканала TV Asahi и его источников в правительстве, снаряд упал в 3000 километрах от Японии. Точное место падения остается неизвестным.

КНДР назвала свои ракетные испытания справедливым ответом на совместные учения США и Южной Кореи, которые «увеличивают напряженность на Корейском полуострове».