Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

КНДР назвала свои ракетные запуски мерами противодействия США

КНДР назвала свои ракетные запуски справедливым ответом на учения США и Южной Кореи

Фото: Reuters

КНДР назвала свои ракетные испытания справедливым ответом на совместные учения США и Южной Кореи. Об этом говорится в сообщении агентства ЦТАК, передает ТАСС.

В заявлении говорится, что МИД Северной Кореи решительно осуждает США и некоторых их союзников за необоснованные попытки поднять на заседании Совета Безопасности ООН тему ракетных пусков.

При этом, по мнению КНДР, пуски были «справедливыми мерами противодействия со стороны Корейской народной армии» в ответ на учения США и Республики Корея, которые «увеличивают напряженность на Корейском полуострове».

4 октября выпущенная Северной Кореей баллистическая ракета совершила полет над территорией Японии и приводнилась в Тихом океане. По информации местного телеканала TV Asahi и его источников в правительстве, снаряд упал в 3000 километрах от Японии. Точное место падения остается неизвестным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США указали на заказчиков убийства Дарьи Дугиной
Священник рассказал о грамотной реакции на детскую ложь
Участникам спецоперации предложили выдавать льготные автокредиты
Байдену и Зеленскому предложили потратить деньги России на Украину
Власти Таллина заявили об отказе от новогоднего салюта по соображениям экономии
Американцы узнали о госдолге США и потребовали прекратить помогать Украине
КНДР назвала свои ракетные запуски мерами противодействия США
Раскрыты сроки появления аналога доллара
Мобилизованные россияне рассказали о подготовке на военных полигонах
В России допустили встречу глав «Роскосмоса» и НАСА
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.