КНДР назвала свои ракетные запуски мерами противодействия США

КНДР назвала свои ракетные запуски справедливым ответом на учения США и Южной Кореи

КНДР назвала свои ракетные испытания справедливым ответом на совместные учения США и Южной Кореи. Об этом говорится в сообщении агентства ЦТАК, передает ТАСС.

В заявлении говорится, что МИД Северной Кореи решительно осуждает США и некоторых их союзников за необоснованные попытки поднять на заседании Совета Безопасности ООН тему ракетных пусков.

При этом, по мнению КНДР, пуски были «справедливыми мерами противодействия со стороны Корейской народной армии» в ответ на учения США и Республики Корея, которые «увеличивают напряженность на Корейском полуострове».

4 октября выпущенная Северной Кореей баллистическая ракета совершила полет над территорией Японии и приводнилась в Тихом океане. По информации местного телеканала TV Asahi и его источников в правительстве, снаряд упал в 3000 километрах от Японии. Точное место падения остается неизвестным.