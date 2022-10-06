Лидер «Несчастного случая» высказался об отъезде Пугачевой

Лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев назвал отъезд Пугачевой эмоциональным порывом

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев высказался об отъезде из России певицы Аллы Пугачевой и ее мужа, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщает «Собеседник».

Музыкант назвал решение звезд эмоциональным и сиюминутным порывом. «Была возможность, не надо было заботиться о гражданстве — сели и полетели. А через некоторое время выяснилось, что обратно их уже как бы "не пускают". Но если бы Максим и Алла собрались вернуться, то их бы все-таки впустили в порядке исключения, так сказать, несмотря на то, что наше государство устами каких-то чиновников сказало: раз уехали, то вот там и оставайтесь», — сказал Кортнев.

По его мнению, возвращение в Россию не представляет для артистов никакой опасности. Музыкант подчеркнул, что сам не думает об эмиграции, поскольку не понимает, чем он может заниматься в другой стране. «Это все равно что улететь на другую планету или, наоборот, уехать на дачу и похоронить себя там навсегда», — считает он.

О том, что Алла Пугачева второй раз за семь месяцев покинула страну, стало известно 29 сентября. Исполнительница улетела в Израиль из аэропорта Внуково.