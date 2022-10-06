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Россияне закончили партию в шахматы двойным убийством

В Красноярском крае 30-летний россиянин получил 16 лет за убийство двух мужчин

Фото: Tono Graphy / Unsplash

В Красноярском крае 30-летний россиянин получил 16 лет строгого режима за двойное убийство. Об этом в четверг, 6 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Как установил суд, 12 сентября 2021 года двое 34-летних мужчин находились в гостях у знакомых на улице Волжская. Они вышли в подъезд и решили сыграть партию в шахматы. Проживавший в том же подъезде осужденный и его сожительница присоединились к любителям интеллектуальных игр. Очередная партия в шахматы закончилась ссорой из-за того, что в ходе игры шахматист проявил интерес к сожительнице осужденного.

В ходе немедленно возникшей ссоры осужденный выхватил нож и нанес смертельные ранения сначала обидчику, а затем и его другу. Один умер прямо в подъезде, другой позже скончался в больнице. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух лиц из хулиганских побуждений»).

Ранее 6 октября сообщалось, что в Архангельске россиянин предстанет перед судом за убийство знакомого из-за оскорблений

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Владимир Седов
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