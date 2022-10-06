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Россиянин зарезал знакомого за оскорбления

В Архангельске россиянин предстанет перед судом за убийство знакомого из-за оскорблений

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

В Архангельской области 46-летний россиянин предстанет перед судом за убийство 39-летнего знакомого. Об этом в четверг, 6 октября, рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

По данным следствия, 14 июля обвиняемый находился в гостях у жертвы, они вместе распивали алкоголь. Обвиняемый рассказал силовикам, что в ходе общения хозяин оскорбил его и пригрозил расправой. Обиженный, он ушел домой, но оскорбления не давали ему покоя. Тогда он вынул из ящика кухонный нож и вернулся к воротам дома обидчика и позвал его, а как только тот открыл ворота, вонзил нож ему в живот.

От полученного проникающего ранения пострадавший скончался на следующий день в медицинском учреждении. СКР возбудил дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказал Андрей Хегай.

22 сентября сообщалось, что под Курском 38-летнего мужчину арестовали за убийство знакомого ножом из неприязни.

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Владимир Седов
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