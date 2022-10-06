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Началась подготовка к обороне Кременной в ЛНР

Представитель ЛНР в Москве Мирошник рассказал о подготовке к обороне Кременной

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российские войска готовятся к обороне города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР), территория населенного пункта и прилежащих районов под контролем, заявил в Telegram представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник. Он охарактеризовал ситуацию как тревожную, но стабильную.

«Достоверная информация поступает с большим скрипом и дозированно», — поделился Мирошник, отметив, что сейчас военные активно возводят укрепления и формируют линии обороны российского города.

Противник же находится в районе Северска и Торского. Как заявил Мирошник, туда стянуто до 10 тысяч человек личного состава украинских формирований. «Есть техника, подразделения наемников, артиллерия и РСЗО (реактивные системы залпового огня — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал представитель ЛНР. Третьи сутки подряд по скоплениям сил и техники противника наносит удары российская артиллерия.

«В городе и поселках малолюдно, основные социальные учреждения эвакуированы», — подытожил ситуацию в Кременной Мирошник.

Он также поделился, что эвакуация началась и из Сватово. По его словам, местные органы власти работают «в урезанном виде», в том числе занимаются эвакуацией.

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Василий Мека
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