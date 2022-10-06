В ЛНР рассказали об эвакуации медицинских и соцучреждений из Сватово

Посол ЛНР Мирошник рассказал об эвакуации медицинских и соцучреждений из Сватово

Социальные и медицинские учреждения в населенном пункте Сватово, подконтрольном Луганской народной республике (ЛНР), эвакуируются. Об этом рассказал глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По его словам, местные органы власти работают «в урезанном виде», в том числе занимаются эвакуацией. «Два дня в Сватово относительно тихо. Активно работают только исходящие... Паники нет. Малолюдно», — написал посол.

По его словам, оценить общую численность войск ВСУ сложно. Мирошник также рассказал об эвакуации соцучреждений из Кременной.

Кроме того, он заявил, что ВСУ стянули в район Северска и Торского многотысячную группировку. Предположительно, речь идет о 10 тысячах человек. Мирошник считает, что север и северо-запад ЛНР находятся под угрозой.