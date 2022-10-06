В ЛНР заявили о стягивании многотысячной группировки ВСУ к Северску и Торскому

Мирошник заявил, что ВСУ стянули в район Северска и Торского до 10 тысяч человек

Глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули в район Северска и Торского многотысячную группировку. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«По экспертным оценкам, туда стянуто до 10 тысяч человек живой силы нацистов. Есть техника, подразделения наемников, артиллерия и [реактивные системы залпового огня] РСЗО», — уточнил он.

По его словам, по лесам активно перемещаются диверсионно-разведывательные группы противника, некоторые из них имеют при себе фотоаппараты вместо вооружения.

«С нашей стороны идет активное возведение укреплений и формирование линии обороны. Работает техника», — рассказал Мирошник и добавил, что уже третьи сутки артиллеристы бьют по противнику.

5 октября он сообщил, что север и северо-запад ЛНР находятся под угрозой. Однако, подчеркнул он, это не значит, что северодонецкое, лисичанское, рубежанское и сватовское направления попадают под удар, потому что вся территория в той стороне контролируется войсками республики.