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В ЛНР сообщили об угрозе для севера и северо-запада республики

Представитель ЛНР Мирошник сообщил об угрозе для севера и северо-запада республики

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Север и северо-запад Луганской народной республики (ЛНР) находятся под угрозой. Об этом представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

«Северодонецкое, лисичанское, рубежанское и сватовское направления находятся, действительно, под угрозой, но это не значит, что под ударом, потому что вся территория в той стороне контролируется войсками ЛНР, контролируется руководством Луганской народной республики», — пояснил он.

Мирошник отметил, что ситуация на перечисленных направлениях напряженная и тревожная, добавив при этом, что в течение последних двух-трех суток «идут в основном исходящие обстрелы». «То есть наши вооруженные силы наносят сейчас довольно активные обстрелы, пытаются отбивать или наносить удары по скоплениям техники, по скоплениям сил противника», — уточнил представитель ЛНР.

Ранее военкор издания «Комсомольская правда» Александр Коц заявлял о подготовке города Сватово к обороне. По его словам, населенный пункт может стать следующей целью наступления украинских войск, поскольку они концертируют свои силы, чтобы ударить по нему с двух сторон — с севера и с юга.

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Алевтина Запольская
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