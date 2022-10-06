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Названы самые модные модели курток на осень

Редакторы журнала The Symbol назвали бомбер самой модной моделью куртки на осень

Фото: David M. Benett / Getty Images

Редакторы журнала The Symbol назвали самые модные модели курток на осень. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Так, одной из главных моделей нынешнего сезона является бомбер. В холодную погоду рекомендуется присмотреться к дутым вариантам, а в теплую — из кожи или плотного хлопка.

Кроме того, эксперты советуют обратить внимание на стеганые куртки. По их словам, данные модели отлично сочетаются с платьями, юбками, джинсами, а также со строгими брюками.

В заключение авторы материала выделили парки, которые представляют собой непромокаемые куртки с объемными накладными карманами, и легкие пуховики с поясом. Последние выгодно подчеркивают талию, утверждают журналисты.

Ранее стало известно, какая модель пуховика стала самой модной на зиму. В первую очередь эксперты посоветовали читательницам обратить внимание на то, что у вещи должен быть свободный крой. Приталенные варианты дают некомфортные ощущения во время носки, поскольку они сковывают движения. Кроме того, при покупке пуховика рекомендуется сделать выбор в пользу моделей, длина которых чуть ниже икр, а также выполненных из стеганой ткани.

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Мария Винар
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