Названы самые модные модели курток на осень

Редакторы журнала The Symbol назвали бомбер самой модной моделью куртки на осень

Редакторы журнала The Symbol назвали самые модные модели курток на осень. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Так, одной из главных моделей нынешнего сезона является бомбер. В холодную погоду рекомендуется присмотреться к дутым вариантам, а в теплую — из кожи или плотного хлопка.

Кроме того, эксперты советуют обратить внимание на стеганые куртки. По их словам, данные модели отлично сочетаются с платьями, юбками, джинсами, а также со строгими брюками.

В заключение авторы материала выделили парки, которые представляют собой непромокаемые куртки с объемными накладными карманами, и легкие пуховики с поясом. Последние выгодно подчеркивают талию, утверждают журналисты.

Ранее стало известно, какая модель пуховика стала самой модной на зиму. В первую очередь эксперты посоветовали читательницам обратить внимание на то, что у вещи должен быть свободный крой. Приталенные варианты дают некомфортные ощущения во время носки, поскольку они сковывают движения. Кроме того, при покупке пуховика рекомендуется сделать выбор в пользу моделей, длина которых чуть ниже икр, а также выполненных из стеганой ткани.