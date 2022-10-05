Названа самая модная модель пуховика

Редакторы журнала Grazia назвали стеганый пуховик свободного кроя самым модным

Редакторы журнала Grazia назвали самую модную модель пуховик. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, эксперты посоветовали читательницам обратить внимание на то, что у вещи был свободный крой. Приталенные варианты обеспечивают некомфортные ощущения во время носки, поскольку они сковывают движения, объясняют специалисты.

Кроме того, при покупке пуховика рекомендуется сделать выбор в пользу моделей, длина которых чуть ниже икр, а также выполненных из стеганой ткани. Подобный материал смотрится эффектно и при этом не добавляет образу лишнего объема, отмечают авторы статьи.

В заключение журналисты призвали отказаться от пуховиков с V-образным вырезом. Вместо них лучше присмотреться к вариантам с объемным воротником.

В сентябре редакторы журнала Marie Claire перечислили устаревшие модели пуховиков на зимний сезон 2022-2023 годов. По словам экспертов, свою актуальность утратили варианты из тонкой ткани и приталенного кроя, с меховой отделкой и поясом на талии.