Названы устаревшие модели пуховиков

Редакторы Marie Claire заявили, что пуховики из тонкой ткани утратили свою актуальность

Редакторы журнала Marie Claire назвали устаревшие модели пуховиков на зимний сезон 2022-2023 годов. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В первую очередь свою актуальность утратили варианты из тонкой ткани и приталенного кроя, с меховой отделкой и поясом на талии. Вместо них специалисты рекомендуют присмотреться к моделям с капюшоном и крупными карманами.

Помимо прочего, в данный перечень эксперты также включили удлиненный пуховик-гусеницу. Подобный фасон лучше заменить моделями свободного кроя, поскольку они на данный момент являются популярными и выглядят дорого, утверждают журналисты.

Также в рейтинге оказался вариант с коротким рукавом. Если хочется внести в свой образ разнообразие, авторы материала посоветовали обратить внимание на пуховики ярких цветов.

Ранее в сентябре российский стилист Анна Шаповал перечислила портящие образ модели брюк на сезон осень-зима 2022 и 2023 годов. Так, эксперт выделила джинсы скинни, кожаные легинсы и бриджи. Эксперт заявила, что на данный момент в моде преобладают свободные и расслабленные фасоны, поэтому перечисленные модели брюк не являются актуальными и портят внешний вид.