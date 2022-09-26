Российский стилист назвала портящие образ модели брюк на осень и зиму

Российский стилист Анна Шаповал заявила, что кожаные легинсы портят фигуру

Российский стилист Анна Шаповал назвала портящие образ модели брюк на сезон осень-зима 2022 и 2023 годов. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

В первую очередь, эксперт включила в список антитрендов джинсы скинни, кожаные легинсы и бриджи. Она заявила, что на данный момент в моде преобладают свободные и расслабленные фасоны, поэтому перечисленные модели брюк не являются актуальными и портят внешний вид.

Помимо прочего, в перечне оказались капри и кюлоты (широкие укороченные брюки — прим. «Ленты.ру»). Первый вариант нарушает пропорции фигуры, а второй визуально уменьшает рост, отмечает специалист.

Вместо упомянутых моделей брюк собеседница издания посоветовала читательницам обратить внимание на клеш, которые были особенно популярны в 1970-х годах, палаццо (длинные брюки со свободными и очень широкими штанинами, расширяющимися от талии — прим. «Ленты.ру») и прямого кроя длиной три четверти. Кроме того, Шаповал выделила брюки с широкими штанинами на высокой посадке и пояснила, что если под них надеть туфли на высоком каблуке, то можно замаскировать недостатки фигуры.

В августе редакторы портала Marie Claire перечислили россиянам осеннюю одежду, которая портит фигуру. По словам специалистов, прибавить лишний объем способны брюки из вельвета и бархата.