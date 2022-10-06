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Деми Ловато отменила концерт из-за потери голоса

Певица Деми Ловато отменила концерт в рамках тура из-за потери голоса

Фото: Willy Sanjuan / AP

Американская певица Деми Ловато отложила свой концерт в рамках тура Holy Fvck из-за потери голоса. Об этом пишет PageSix.

Выступление артистки было запланировано на 5 октября в Роузмонте, штат Иллинойс. Новую дату концерта Ловато пока не объявила. «Роузмонт, сегодня я проснулась и полностью потеряла голос», — написала певица в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), — «Мне очень жаль, что я вынуждена сообщать о переносе концерта. Мое сердце разбито».

Артистка отметила, что билеты будут действительны на новое выступление.

Следующее выступление Деми должно состояться 7 октября в Детройте. Пока неясно, удастся ли исполнительнице выступить в этот день на сцене.

Ранее группа Coldplay отменила концерты из-за болезни солиста.

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Дениза Мацаева
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