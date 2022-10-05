Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Группа Coldplay отменила концерты из-за болезни солиста

Группа Coldplay отменила концерты из-за легочной инфекции Криса Мартина

Фото: Christopher Pike / Reuters

Британская рок-группа Coldplay отменила предстоящие концерты в Бразилии из-за болезни солиста Криса Мартина. Об этом пишет Variety.

Уточняется, что временная приостановка гастрольного тура связана с «серьезной легочной инфекцией», которой заразился фронтмен группы. «С глубоким сожалением сообщаем о том, что мы вынуждены отложить наши концерты в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу до начала 2023 года. Врач предписал Крису отдых в течение трех недель, поскольку он заразился серьезной легочной инфекцией», — объяснили члены коллектива в Twitter.

Музыканты также подчеркнули, что прогнозы в отношении здоровья Мартина оптимистичны, и выразили надежду, что солисту станет лучше после небольшого перерыва.

Латиноамериканский этап мирового турне Coldplay должен был начаться с двух концертов, запланированных на 11 и 12 октября в Рио-де-Жанейро. Следующий концерт был назначен на 15 октября в Сан-Паулу. Новые даты концертов пока неизвестны. Участники Coldplay заявили, что они состоятся «в начале 2023 года», о них будет объявлено позднее.

Ранее сообщалось о том, что заболевший коронавирусом исполнитель Ринго Старр отменил пять концертов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Российский генерал призвал прекратить врать о ходе спецоперации
СКР зафиксировал применение военными ВСУ ракет HIMARS с поражающими элементами
Путин призвал к созданию единого стандарта учебников по истории
В Нижнем Новгороде откроется выставка картин эпохи Возрождения
Путин призвал укреплять суверенную систему образования в России
Путин порассуждал о суверенной России
Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах России
Группа Coldplay отменила концерты из-за болезни солиста
Канцлер Германии назвал ошибку в обеспечении страны газом
Российские хакеры обрушили сайты госорганов США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.