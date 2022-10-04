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Заболевший коронавирусом Ринго Старр отменил пять концертов

82-летний Ринго Старр заболел коронавирусом и отменил пять концертов в Канаде

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

У одного из двух оставшихся в живых экс-участников Beatles, 82-летнего Ринго Старра, диагностирован коронавирус. Из-за этого легендарному рокеру пришлось отменить концерты своего коллектива All-Starr Band, сообщает Daily Mail.

Уже известно об отмене пяти выступлений в городах Канады Летбридже, Саскатуне, Эбботсфорде и Пентинктоне. До болезни Ринго успел выступить в Монреале и Кингстоне, концерты прошли 26 и 27 сентября.

Ранее из-за недомогания артиста не состоялись два его шоу в США. Но тогда диагноз COVID-19 еще не был подтвержден.

Представитель музыканта рассказал, что Старр проходит лечение дома. Участник ливерпульской четверки рассчитывает возобновить североамериканский тур при первой же возможности.

Помимо Ринго Старра из участников ливерпульской четверки в живых остался только Пол Маккартни. Джон Леннон был убит в Нью-Йорке в декабре 1980 года, а Джордж Харрисон ушел из жизни в 2001 году в результате тяжелой болезни.

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Екатерина Подвигина
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