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81-летняя женщина вышла замуж за 87-летнего возлюбленного

В США 81-летняя женщина вышла замуж за 87-летнего мужчину после нескольких лет переписки

Фото: Roz Lewy / Insider Inc

В США 81-летняя женщина вышла замуж за 87-летнего возлюбленного после нескольких лет увлеченной переписки по электронной почте и двух коротких свиданий. Необычную историю любви публикует Insider.

Роз Льюи и Ральф Инсингер познакомились благодаря дочери Льюи: она работает адвокатом, а Инсингер был ее клиентом. Девушка решила, что у них много общего, и пригласила их в музей.

По словам Льюи, она быстро нашла общий язык с новым знакомым. Они увлеченно обсуждали искусство и любимых художников, и темы для разговоров не заканчивались. Затем женщина вернулась домой, и они продолжили общение по электронной почте. Мужчина признался, что с нетерпением ждал писем от Льюи. Они подолгу общались и могли отправить друг другу три имейла за день.

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Позднее Роз и Ральф решили встретиться еще раз. Именно после этого короткого свидания они осознали, что между ними не просто приятельские отношения, а настоящая симпатия. С тех пор они стали заигрывать друг с другом в переписке и начали отправлять бумажные письма.

В сентябре 2020 года влюбленные решили пожениться. Церемония была скромной и по-семейному теплой, на нее пригласили самых близких друзей и родственников. Молодожены написали книгу о своей любви после того, как один из друзей Льюи прочитал их письма и связался с издателем. «Мы надеемся, что наша история вдохновит не только старшее поколение, но и молодое. Она показывает, что вы можете найти любовь в каждой главе вашей жизни», — заключила Роз.

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Евгения Черкасова
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