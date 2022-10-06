МАГАТЭ отказалось признать решение о переводе ЗАЭС в собственность России

Глава МАГАТЭ Гросси отказался признать решение о переводе ЗАЭС в собственность России

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) отказалось признавать решение о переводе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в собственность России. Об этом заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси, передает Reuters.

«Это вопрос относится к международному праву (...). Мы хотим, чтобы война немедленно прекратилась, и, конечно, позиция МАГАТЭ заключается в том, что этот объект является украинским объектом», — сказал он.

Ранее стало известно, что Гросси проведет консультации с «соответствующими органами власти» из-за указа президента России Владимира Путина о переходе ЗАЭС в федеральную собственность. Он поднимет эту тему во время предстоящих визитов в Киев и Москву. Гросси хочет обсудить с российской стороной вопрос создания зоны безопасности вокруг объекта.