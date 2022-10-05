Глава МАГАТЭ обсудит переход Запорожской АЭС в собственность России

Гросси во время визитов в Киев и Москву обсудит переход ЗАЭС в собственность России

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси проведет консультации с «соответствующими органами власти» из-за указа президента России Владимира Путина о переходе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в федеральную собственность, говорится на сайте ведомства.

Он поднимет эту тему во время предстоящих визитов в Киев и Москву. Гросии хочет обсудить с российской стороной вопрос создания зоны безопасности вокруг объекта. Глава МАГАТЭ настаивает на скорейшем согласовании и внедрении охранной зоны для обеспечения ядерной безопасности около ЗАЭС.

В среду, 5 октября, Путин дал поручение принять в федеральную собственность объекты ЗАЭС. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать прилегающую к электростанции территорию.