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Глава МАГАТЭ обсудит переход Запорожской АЭС в собственность России

Гросси во время визитов в Киев и Москву обсудит переход ЗАЭС в собственность России
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Rosatom / Globallookpress.com

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси проведет консультации с «соответствующими органами власти» из-за указа президента России Владимира Путина о переходе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в федеральную собственность, говорится на сайте ведомства.

Он поднимет эту тему во время предстоящих визитов в Киев и Москву. Гросии хочет обсудить с российской стороной вопрос создания зоны безопасности вокруг объекта. Глава МАГАТЭ настаивает на скорейшем согласовании и внедрении охранной зоны для обеспечения ядерной безопасности около ЗАЭС.

В среду, 5 октября, Путин дал поручение принять в федеральную собственность объекты ЗАЭС. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать прилегающую к электростанции территорию.

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Марина Совина
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