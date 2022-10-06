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С малого бизнеса решили собирать меньше налогов

Минэк повысит бизнесу порог дохода для права на налогообложение по льготным ставкам

Фото: Dan Burton / Unsplash

Минэкономразвития (Минэк) рассчитало на 2023 год коэффициент-дефлятор. Он необходим для определения порога дохода, дающего право компании или ИП пользоваться упрощенной системой налогообложения (УСН) со льготными ставками, пишет РБК.

Минэкономразвития решило изменить коэффициент для целей УСН (с 1,096 до 1,257). В 2023 году налогоплательщик сможет пользоваться льготными условиями, пока его доход с начала года не превысит 251,4 миллиона рублей (в этом году показатель — 219,2 миллиона). Компания автоматически переводится на общую систему налогообложения с начала квартала, в котором было превышение лимита по выручке.

Руководитель центра экспертизы «Опоры России» Олеся Сапа отметила, что многие предприниматели отказываются от инвестиций в развитие из-за риска выйти за границы УСН по причине увеличения доходов. Теперь же, когда власти решили собирать меньше налогов, расширив порог дохода, бизнес получит больше возможностей.

Ранее сообщалось, что правительство разрабатывает меры для поддержки малого и среднего бизнеса в ходе частичной мобилизации.

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Платон Щукин
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